Kaikki vihreä kelpaa lehtokotiloille

OIKEA MAANVAIVA. Sellaiseksi Anja ja Jouko Nurmiainen kuvailevat kotipihansa lehtokotilopopulaatiota.

– Lehtokotiloita on ollut pihallamme aiemminkin, mutta tänä kesänä niitä on aivan erityisen paljon. Vaikka keväällä uutisoitiin, että viime talven pakkaset olisivat tappaneet ne, Anja Nurmiainen äimistelee.

Nurmiaiset kasvattavat pihallaan herkkuja – myös lehtokotiloiden mielestä. Muun muassa lanttu-, porkkana-, herne- ja mansikkamaalla sekä marjapensaissa, piparjuuressa ja lehtikaalissa ne viihtyvät erinomaisesti.

– Niille tuntuu kelpaavan kaikki vihreä, ja on niitä näkynyt viljoihinkin kiivenneinä, Jouko Nurmiainen ihmettelee.

Pariskunnan aamurutiineihin kuuluu lehtokotiloiden keräily. Aamuisin lehtokotiloita näkee eniten, sillä yön kosteus houkuttelee ne esiin.

– Tulee aamujumppa samalla, Anja Nurmiainen naurahtaa.

He keräävät lehtokotilot ämpäriin, jossa on vettä ja etikkaa. Etikkaliemeen päätyessään kotilot kuolevat, minkä jälkeen ne haudataan noin kolmenkymmenen senttimetrin syvyyteen, jottei paikalle saavu lisää etanoita syömään kuolleita lajitovereitaan.

Nurmiaiset alkoivat kerätä lehtokotiloita päivittäin heinäkuussa, jolloin niiden määrä tuntui kasvaneen entisestään. Tähänastinen saalis on noin 20 000 lehtokotiloa. Siitä huolimatta niitä löytyy edelleen runsaasti.

– Maanantaiaamuna löysimme 1500 kotiloa, Jouko Nurmiainen laskeskelee.

– Kuinkahan paljon niitä olisi, jos emme olisi tehneet mitään, hän miettii.

Keräämisen lisäksi pariskunta kylvi tuhkaa lanttumaalle, mistä olikin apua. Aamulla lanttumaalta ei löytynyt ensimmäistäkään etanaa. Myrkyttämään he eivät ole ryhtyneet, sillä Jouko Nurmiainen epäilee pihan myrkyttämiseksi tarvittavan rekka-autollinen myrkkyä.

Nurmiaisista on tullut melkoisia lehtokotilotietäjiä. Anja Nurmiainen kertoo, että nurmikko kannattaa pitää lyhyenä, jotta lehtokotiloilla on vähemmän rehevää asuintilaa. Hänen mukaansa myös pihalla mahdollisesti pyörivät linnut, myyrät ja siilit voivat pitää lehtokotilot poissa. Esimerkiksi tyttären kotipihalla Joutsenossa lehtokotilot hävisivät, kun pihaan ilmestyi siiliperhe.

– Mutta mistäpä tässä siileiksi tässä muutut. Eivätkä ne taitaisi syödä niitä näin paljon kuin meillä niitä on, hän huomauttaa.

Nurmiaiset ovat kuulleet monen muunkin luumäkeläispihan kärsivän samasta ongelmasta.

– Ette ole yksin, Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutin johtaja Kimmo Saarinen lohduttaa.

Hänen mukaansa lehtokotiloita esiintyy ympäri Suomen, myös hänen oman kotinsa pihalla Imatralla.

– Kesästä ja edellisestä talvesta riippuen niitä on joko paljon tai hemmetin paljon, Kimmo Saarinen naurahtaa.

Kimmo Saarinen kertoo, että sisämaassa esiintyvät lehtokotilot ovat peräisin Etelä-Euroopasta, josta ne ovat levinneet kasvien- ja maansiirron mukana Suomeen. Rannikolla ja Ahvenanmaalla asustavat lehtokotilot ovat eri laji ja ne ovat kuuluneet Suomen luontoon alun perinkin.

Lehtokotilot viihtyvät lämpimässä, kosteassa ja mehevässä maassa, jossa on runsaasti kasvillisuutta.

– Lehtokotilo tietää, mitkä ovat Suomen luonnon parhaat kasvit. Se viihtyy hyvin esimerkiksi nokkosessa ja vuohenputkessa, jotka ovat ravintorikkaita, Kimmo Saarinen kertoo.

Kimmo Saarinen kertoo itse torjuvansa kotiloita Nurmiaisten tavoin keräämällä.

– Välillä tekee mieli ajatella, olisiko ahkera kerääminen auttanut ja lehtokotilot vähentyneet, mutta sitten huomaa, että ei ole.

Keräämisestä huolimatta nuoruusvaiheessa olevia lehtokotiloita ja munia, joita ne tuottavat runsaasti keväästä syksyyn asti, jää pihan suojiin. Siksi Kimmo Saarisella on huonoja uutisia lehtokotiloiden kanssa kamppaileville.

– En tiedä yhtään tapausta, jossa lehtokotiloista olisi päästy kokonaan eroon. Keräämällä ja myrkyttämällä sekä pitämällä aluskasvillisuuden matalana voi vain vaikuttaa niiden määrään. Jos joku keksii keinon päästä niistä täysin eroon, meitä on varmasti Suomessa tuhansia, jotka haluavat kuulla sen!

Taimi Haimila