Ministeri naputti ensimmäisen naulan Kotkaniemessä

KAKSIN KÄSIN ja maltilla. Niillä keinoin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselta onnistui symbolinen Kotkaniemen remontin ensimmäisen naulan naputtaminen. Naula jäi pystyyn ministerin allekirjoituksen kera varta vasten valmistettuun puutauluun.

Presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseo Kotkaniemen peruskorjausta juhlittiin viime sunnuntaina kutsuvierastilaisuudessa, jossa peruskorjauksen etenemiseen vahvasti vaikuttanut ministeri oli kunniavieraana. Hänen ansiokseen voidaan lukea Kotkaniemen pelastaminen huutokaupalta ja rahoituksen järjestyminen sen ylläpitoon.

– Museon lopettaminen juuri Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden alla olisi ollut kulttuuritragedia, ministeri sanaili.

– Ajat ovat taloudellisesti tiukat, mutta meidän vastuumme kulttuuriperinnöstä koskee myös talou-dellisesti tiukkoja aikoja, hän totesi.

Sanni Grahn-Laasonen kertoi, että parhaillaan ryhdytään valmistelemaan valtakunnallista museostrategiaa.

– Siinä määritellään myös kolmannen sektorin rooli, hän kertoi.

Kotkaniemessä kolmas sektori on oleellisessa asemassa, sillä Museovirasto vuokraa museon Senaatti-kiinteistöiltä ja sen avoinna pitämisestä vastaa Kotkaniemi-säätiö. Museo on tarkoitus luovuttaa säätiön hallintaan peruskorjattuna syyskuun lopussa 2017. Virallisesti museo avataan 18. toukokuuta 2018, jolloin on kulunut sata vuotta Svinhufvudin valitsemisesta itsenäisen Suomen ensimmäiseksi valtionpäämieheksi.

Kotkaniemen juhlassa peruskorjausta esitteli lyhyesti rakennuksen omistajan, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Selja Flink. Hän muistutti, että paikasta ei ole tulossa ainoastaan museo, vaan toivon mukaan ahkerasti kokoontumiskäytössä oleva, liiketaloudellisestikin kannattava kohde.

Kotkaniemen keittiöstä tehdään ravintola, joka vuokrataan ulkopuoliselle yrittäjälle. Selja Flink maalaili mielikuvaa, jossa keittiöön astuva vieras kokee saapuvansa kyläilemään Ellen Svinhufvudin keittiöön.

– Yläkertaan toteutetaan kaksi kokoushuonetta ja Kotkaniemi-säätiö on ostamassa isoja juhlatelttoja, joiden avulla Kotkaniemessä voidaan järjestää vaikka kesähäitä, hän kertoili.

Itse museo peruskorjataan 20-30-lukujen vaihteen asuun. Salin alkuperäisestä tapetista painetaan uusiotapetit Ruotsissa ja muiden huoneiden tapetointia tutkitaan vielä.

– Puutarha entisöidään myös 20-30-lukujen tilaan ja sieltä on jopa käyty keräämässä alkuperäisiä perennoja. Puutarhaan tulee myös kasvimaa, jonka hoitamiseen olisi hyvä löytää paikallista apua, Senaatti-kiinteistöjen päätoimiala kun ei ole porkkananviljely, Selja Flink nauratti kuulijakuntaansa.

Naulaustilaisuuden avasi Kotkaniemi-säätiön ja Luumäen kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Suoanttila. Museoviraston tervehdyksen esitti pääjohtaja Juhani Kostet. Musiikista vastasivat Niina Sydänmaanlakka-Wallis, Ilkka Sydänmaanlakka sekä Salla Mattila.