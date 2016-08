Iiro aloitti koulutiensä

REIPAS POIKA rientää avaamaan ulko-oven ja tervehtii iloisesti. Ensimmäisen luokan Taavetin koulussa aloittanut Iiro Pennanen nautti vielä viimeisistä vapaapäivistä ennen peruskoulu-uransa aloittamista. Ainakaan etukäteen koulun alku ei nuorta miestä pahemmin jännittänyt.

– Ei paljoa jännitä. Kävimme tutustumassa eskarin kanssa kouluun silloin, no, milloin lie…

– Niin, keväällä kävitte, äiti Sina Sinkkonen auttaa.

– Joo. Meille näytettiin luokka ja kerrottiin yksi satu, Iiro kuvailee.

1A-luokalla aloittava poika tietää jo tulevan opettajansa nimenkin.

– Päivi Kokko-Hirvikallio, hän selvittää.

Taavetin päiväkodin esikoulun käyneelle Iirolle koulun ruokala onkin jo tuttu, sillä eskarilaiset saapuivat vanhan kirjaston tiloista ruokailemaan päivittäin Taavetin koulukeskukseen.

Koulun alkuun Iiro on valmistautunut jo hyvissä ajoin. Uusi formula-auton kuvalla varustettu reppu ja jalkapalloaiheiset penaali, kynä, kumi, viivoitin ja teroitin hankittiin jo heinäkuun puolessa välissä. Kahden kilometrin koulumatkaa on harjoiteltu polkupyöräillen pitkin kesää.

– Olemme pyöräilleet paljon yhdessä, ja Iiro liikkuu varovasti liikenteessä, Sina Sinkkonen sanoo.

– Olen Iiron ensimmäiset kaksi kouluviikkoa lomalla, joten voin vielä silloin saattaa hänet kouluun.

Iiro kertoo vasta käyneensä yksin pyörällä melko lähellä asuvan vaakun, äidin isän, luona. Sinne tai isomummin eli Hilja-mummin luokse hän voi mennä halutessaan koulupäivien jälkeenkin. Iltapäiväkerhoon Iiro ei ole menossa, sillä vanhempien työaikojen vuoksi Iiron ei tarvitse olla yksin kotona kuin lyhyitä aikoja, jos ollenkaan. Lisäksi koululaisen – ja vanhempien – olon tekee turvalliseksi puhelin, jolla voi soittaa hädän iskiessä.

Eskarista on jäänyt Iirolle mieleen paljon muistoja.

– Siellä luettiin kirjoja, käytiin retkillä ja katsomassa teatteriesitys Kouvolassa ja keväällä tehtiin oma elokuvakin!

Opettelitteko koulua varten viittaamista ja sen sellaista?

– Joo! Ja tehtiin tehtäviä ja opeteltiin kirjaimia ja laskemista.

Viisivuotiaana lukemaan ja sitten kirjoittamaan oppinut Iiro on äidin mukaan kiinnostunut oppimaan uutta. Laskeminen on Iirosta niin kivaa, että kotiväki on tehnyt hänelle leikkikokeita, joissa on plussa- ja miinuslaskuja.

– On ollut yksi kertolaskukin, Iiro korjaa. – Kymmenen kertaa kymmenen on sata.

Mitähän Iiro uskoo koulussa odottavan?

– Hyvää ruokaa, hän vastaa heti kokemuksestaan.

– Ja kavereita, tunnen melkein kaikki luokkakaverit jo valmiiksi eskarista ja jalkapallosta.

Iiro harrastaa kesäisin jalkapalloa ja talvisin jääkiekkoa LuPon kiekkokoulussa, ja onpa nuorimies innostunut käymään isänsä Jere Pennasen kanssa metsälläkin. Uusin aktiviteetti on kuitenkin älypuhelinpeli Pokémon Go, jossa Pokémoneja etsitään älyteknologian avulla pelaajan ympäristöstä.

Vuoden päästä perheessä on kaksi koululaista, kun Iiron pikkusisko Oona lähtee ensimmäiselle luokalle. Ensin oli kuitenkin perheen esikoisen vuoro. Ensimmäisenä kouluaamuna ainakin äitiä vähän jännitti.