Vihdoinkin totta

Kotkaniemen pihapiiriin ilmestyneet rakennuskopit ja pian nousevat rakennustelineet lämmittävät monien sydämiä, eikä vain Luumäellä vaan myös koko Suomessa.

Paljon kärsinyt, vaan ei silti mitenkään ränsistynyt presidenttimuseo saa vihdoinkin arvoistaan kohtelua rakennuskuntonsa osalle. Siitä onkin pitkä aika, kun Svinhufvudit itse ovat kunnostaneet tai saaneet kunnostaa paikkaa. Nyt alkava kunnostus, tai pitäisi ehkä sanoa restauraatio, on erittäinkin paikallaan ja ”kreivin aikaan” tapahtuva. Voidaan huokaista, että vihdoinkin tämä on totta!

Historian tuntemus ja ymmärtäminen ovat ajassamme erittäinkin tarpeellista. Sitä palvelee myös Kotkaniemi, joka on vuosikymmenten saatossa jäänyt turhankin vähälle huomiolle valtiovallan taholta. Itsenäisyytemme ajan syntyhistorian osalta Kotkaniemi on paljon tärkeämpi kohde ja monumentti kuin joku Lepikon torppa tai Tamminiemi. Mitenkään väheksymättä Kekkosta tai hänen elämäntyötään, voidaan kuitenkin kysyä, mikä olisikaan ollut Kekkonen ellei P. E. Svinhufvud olisi ollut rakentamassa Suomen itsenäisyyttä ja sen alkuaikoja. Molemmat ovat historiamme suurmiehiä, joten molemmille kuuluu yhtäläinen arvostus.

Onkin hämmästyttävää, miten vähälle huomiolle Kotkaniemi on jäänyt valtakunnan mediassa. Kotkaniemen esillä pitäminen on kuitenkin suomalaisuudelle ja suomalaisille tärkeä asia, eduskuntaa myöten.

Kotkaniemeä kunnostetaan nyt 1920-30-lukujen asuunsa, ja hyvä niin. Ihan itsenäisyytemme 100-vuotisjuhliin mennessä remontti ei näytä ehtivän, mutta ehkäpä Kotkaniemeen osataan kiinnittää remontin valmistuttua enemmän huomiota kuin mitä paikka saisi keskellä juhlavuoden humua. Ainakin Kotkaniemeen liittyvien suunnitelmien myötä näin voisi olettaa ja uskoa.