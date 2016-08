Peruskorjaus pääsi Kotkaniemessä alkuun

Kotkaniemen pihapiiriin ilmestyivät viikko sitten torstaina työmaakopit. Pääurakoiksijaksi valitun LMK-Lappeenranta Oy:n vastaava työnjohtaja Petteri Kallio käynnisti perjantaista lähtien työmaan perustamisen, kun urakoiden kilpailutukset olivat täysin selvät. Ensimmäinen työmaakokous oli viime viikolla, pääurakoitsija LMK-Lappeenranta Oy käynnisti työmaan perustamisen viime torstaina.

Peruskorjauksen rakennuttavan Senaattikiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Selja Flinkin mukaan Kotkaniemen remontti alkaa katon uusimisella. Rakennustelineet pystytetään ympäri taloa elokuun puolivälissä ja työmaalle tulee sääsuoja eli päärakennus huputetaan.

– Sen jälkeen päärakennuksesta puretaan tiilikatto ja sen alta vanha pärekatto pois. Uutta tehdään vanhalla menetelmällä, eli asennetaan uusi pärekatto ja sen päälle tulee tiilikatto, Selja Flink kertoo.

– Räystäille palautetaan rakennuksen arkkitehtuuriin alunperin kuuluneet kattokoristeet eli spiirat. Muuten rakennuksen ulkonäkö säilyy entisellään.

Seuraava työmaakokous Kotkaniemessä on ensi viikon perjantaina 5.8., jolloin Senaattikiinteistöiltä ovat paikalla Selja Flink ja rakennusinsinööri Janne-Pekka Niininen.

Peruskorjauksen toteuttavat rakennus- ja pääurakoitsijana LMK Lappeenranta Oy, LVI-työt tekee Mäntyharjun LVI Oy ja sähkötöistä vastaa Etelä-Saimaan Sähkötyö Oy.

Pärekaton päreet kiskoo ja asentaa keskisuomalainen Karin Päre ja Puu Toivakasta. Ikkunankorjauksesta ja restaurointitöistä vastaa Restaurointiosuuskunta Kymen Karmiini Kotkasta.

Selja Flinkin mukaan myöhemmässä vaiheessa hankitaan piha- ja julkisivu-urakoitsijat.

– Sillä ei ole vielä kiirettä, ne työt toteutetaan pääasiassa kesällä 2017.

Sisätiloissa alkaa myös tapahtua näinä päivinä. Rakennuttajapäällikkö Flink kertoo, että ensimmäiseksi sisältä puretaan vanhat vessat ja kylmiöt, joita pelätään vaurioituneiksi. Sisääntuloaulassa yläkertaan vievien portaiden alla oleva vessa suunnitellaan muutettavaksi varastoksi.

Keittiöpäätyyn tehdään uudet asiakaspalvelutilat eli kahvila, kahvilakeittiö ja yleisövessat. Keittiökuistille tulee myös invanostin, sillä museoon halutaan pääsy kaikille.

– Kahvilahuoneiden ilme tulee olemaan kodikas, asiakkaat voivat tuntea olevansa ikään kuin vieraana Svinhufvudeilla, Selja Flink sanoo.

Yläkertaan sisustetaan kaksi neuvotteluhuonetta, sillä talo halutaan hänen mukaansa monipuoliseen käyttöön myös juhlien ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Flink mainitsee, että pihalle varataan hyvän kokoinen alue myös juhlateltalle kesäjuhlien järjestämistä ajatellen.

Pihalla Kotkaniemen puutarha palautetaan pääosin vanhaan, 1930-luvun asuun.

– Kukkapenkit ja hiekkakäytävät toteutetaan samanmuotoisina ja samoilla kasveilla kuin Ellen Svinhufvud on aikoinaan toteuttanut, siten kuin vanhoista valokuvista on pystytty päättelemään. Osa kasveista on löydetty villiintyneestä puutarhasta.

Museohuoneet toteutetaan siten, että ne ilmentävät Svinhufvudien kotielämää 1920- ja 1930-luvuilla. Huoneiden värimaailma muuttuu nykyisestä tuon ajan mukaiseksi siten kuin vanhat valokuvat ja väritutkimukset ovat tuoneet esiin – lattiat, katot, listat ja sisäovet maalataan ja tapetit uusitaan.

– Soveltuvien tapettien etsintä on vasta käynnistymässä, mutta joihinkin huoneisiin jopa painatetaan tapetit alkuperäisten mallien mukaan, Flink kertoo.

Remontti ja puutarhan uudistus valmistuvat syksyllä 2017. Ihan Suomen 100-vuotisjuhliin mennessä ei kaikki ole valmiina, sillä syksyllä 2017 vasta alkaa museon ja kahvilan sisustaminen sekä näyttelyn rakentaminen.

– Korjaustöiden aikanakin järjestetään tutustumiskäyntejä työmaalle, ja siitä ilmoitetaan paikallislehdissä, Selja Flink lupaa.

Kotkaniemi on tarkoitus avata suurelle yleisölle keväällä 2018.